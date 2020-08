Wall Street chiude in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina in ribasso, sul riemergere di preoccupazioni relative alla pandemia di Covid-19. A pesare anche qualche presa di profitto dopo i nuovi record testati dalla Borsa americana.Ilchiude con un calo dello 0,29%; sulla stessa linea l', che ha perso lo 0,20% a 3.373 punti. Sulla parità il(+0,19%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(-0,18%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,99%),(-0,65%) e(-0,61%).Tra i(+1,77%),(+1,23%),(+1,09%) e(+1,02%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -11,19%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,47%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,96%.scende dell'1,83%.(+4,26%),(+2,86%),(+2,73%) e(+2,61%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -11,19%.Sensibili perdite per, in calo del 4,83%.In apnea, che arretra del 3,56%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,26%.