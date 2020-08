Coronavirus, Miozzo (Protezione civile): "Così rischiamo mille contagi al giorno"

(Teleborsa) - Preoccupa il nuovo aumento di contagi giornalieri delle ultime settimane e le immagini arrivate dalle località della movida estiva italiana."Sono discretamente preoccupato., con l'aumento giornaliero dei casi positivi,. A un certo punto decideranno i numeri: di fronte al superamento di alcuni limiti, saranno. Parlo di lockdown localizzati, questo sia chiaro. Limitati a un certo paese o a un determinato quartiere. Immagino, nella peggiore delle ipotesi, zone rosse molto localizzate". Lo ha dettoe coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in un'intervista al quotidiano Il Messaggero."In autunno avremo la concomitanza degli- ha aggiunto Miozzo - dell'influenza i cui sintomi si confonderanno con quelli del Covid, della riapertura delle scuole. I rientri, con i ragazzi che sono stati in Paesi come la Croazia dove hanno fatto finta che non esistesse il coronavirus, per non affossare il turismo, sono un altro elemento molto delicato".