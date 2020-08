Limita le perdite Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Il listino diarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,64%, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, balzo di, che archivia la giornata in rialzo dell'1,86%.In denaro(+1,46%); variazioni negative per(-1,23%).Sui livelli della vigilia(+0,1%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,58%.Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 14 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,04%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,09%.Il rendimento dell'scambia allo 0,05%, mentre il rendimento per ilè pari al 2,96%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: PIL, trimestrale (atteso -7,6%; preced. -0,6%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 2,7%; preced. -8,9%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -776 Mld ¥; preced. -268,8 Mld ¥)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 2%; preced. 1,7%)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,1%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 45,2 punti).