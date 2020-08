Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia.Povera di spunti l'agenda macroeconomica: diffusi nella sessione odierna lelaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), che rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi. Prima dell'avvio del mercato è stata pubblicata un'altra statistica sull', risultata deludente, che misura le condizioni del settore nel distretto di New York.Tra gli indici statunitensi, ilche si ferma a 27.886 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 3.386 punti. In denaro il(+1,02%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,37%).(+1,04%),(+0,78%) e(+0,77%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,29%) e(-0,71%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,68%),(+2,29%),(+1,87%) e(+1,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,09%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,58%.In caduta libera, che affonda del 2,50%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,31 punti percentuali.(+8,11%),(+7,08%),(+6,37%) e(+3,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,24%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,30%.Sensibili perdite per, in calo del 2,19%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,96%.