Altra seduta in ribasso per il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-0,78%)

(Teleborsa) - Si è mosso in territorio negativo il, che è peggiore dell'Ilha chiuso a quota 84.091,05 in calo dello 0,78%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece delche si ferma a quota 494,8, in prossimità della chiusura di ieri.Nel, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,81%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,13%.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,45%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,49% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,45% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 4,79% sui valori precedenti.Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di, che in chiusura evidenzia un moderato 0%.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,40%.