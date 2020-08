Coronavirus, OMS: nuova fase, "spinta" da contagi tra under 40

(Teleborsa) - La pandemia dnel mondo è entrata in una nuova fase,da contagi nei giovani sotto i 40 anni e con un maggior il rischio per le fasce più vulnerabili. Lo ha dettoirettore dell'ufficio del Pacifico Occidentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in conferenza stampa."L'epidemia sta cambiando - ha affermato - e le persone distanno sempre di più pilotando la diffusione. Molti non sanno di essere infetti e ciò aumenta il rischio di contagio dei più vulnerabili". L'osservazione sull'età dei contagiati vale anche per l'Italia, come conferma l'ultimo report dell, riferito alla settimana fino all'11 agosto, che ha registrato un'età mediana deiSecondo ildell'Oms dall'inizio dell'epidemia al 16 agosto ci sono statidi casi confermati di Covid-19, con 761mila morti. A guidare l'aumento visto nell'ultima settimana sono il sud est dell'Asia e il Mediterraneo orientale, mentre in Europa e in America l'aumento dei casi è sostanzialmente stabile. In calo invece del 27% rispetto alla settimana precedente i contagi in Africa.Mentre nel mondo la ricerca sulla lotta al coronavirus avanza con alcuni Paesi in testa, l'Organizzazione mondiale della Sanità invita ae "garantire che le innovazioni siano disponibili per tutti, ovunque, a partire da quelli a più alto rischio". Il monito arriva direttamente dal direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing periodico sul coronavirus.