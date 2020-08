In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista ilL'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,05%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 42,61 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,62%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,02%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,24%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,60% a 20.070 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 21.923 punti.Senza direzione il(+0,14%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato il(+0,06%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,73%),(+1,37%) e(+1,09%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,96%) e(-0,60%).Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,77%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,60%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,40%.Buona performance per, che cresce dell'1,19%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,78%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,16%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,09%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,80%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,82%),(+1,82%),(+1,40%) e(+1,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,42%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,46%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,41%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,15%.