Limita le perdite Wall Street

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,31%, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 3.382 punti.Positivo il(+1,11%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,26%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,21%),(+0,67%) e(+0,58%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,54%),(-0,63%) e(-0,50%).del Dow Jones,(+2,82%),(+2,32%),(+1,55%) e(+1,54%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,39%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,91%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,63%.In caduta libera, che affonda del 2,36%.Al top tra i, si posizionano(+11,20%),(+6,68%),(+6,15%) e(+4,21%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,33%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,34 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,17%.Sensibili perdite per, in calo del 2,16%.