A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa

(Teleborsa) - La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni. Nel frattempo sulla piazza americana l'si muove poco sopra la parità dello 0,28%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,191. Crollo dell'(-1,86%), che ha toccato 1.964,5 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 42,88 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,74%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,58%, eavanza dello 0,79%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,06%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,99% rispetto alla chiusura precedente.Poco sopra la parità il(+0,53%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,31%).Buona la performance a Milano dei comparti(+2,27%),(+1,86%) e(+1,74%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,27%),(-0,98%) e(-0,95%).di Milano, troviamo(+2,82%),(+2,22%),(+2,20%) e(+2,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,17%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,98%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,87%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,79%.di Milano,(+5,99%),(+3,19%),(+2,51%) e(+2,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,23%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,94%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,75%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,45%.