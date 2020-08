Andamento positivo per l'indice delle aziende sanitarie (+0,77%), scambi in positivo per DiaSorin

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

grande capitalizzazione

DiaSorin

Amplifon

Recordati

Ftse MidCap

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Andamento rialzista per il, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dalIlha aperto a 248.285,2, in crescita dello 0,77% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile scambiando a 845, dopo aver avviato la seduta a 845.Tra le azioni italiane adel comparto sanitario, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,13%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,61%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,57%.Tra le azioni del, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +0,87%.