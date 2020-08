Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,24%, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,23%, portandosi a 3.390 punti.In denaro il(+0,98%); come pure, leggermente positivo l'(+0,52%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,46%) e(+1,09%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,71%),(-0,67%) e(-0,54%).Tra i(+1,24%),(+0,83%),(+0,81%) e(+0,74%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,38%.scende dell'1,15%.Calo deciso per, che segna un -1,14%.(+4,09%),(+4,05%),(+4,03%) e(+3,19%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,21%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,91%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,91%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,50%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,51 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 20,5 punti; preced. 24,1 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 893K unità; preced. 963K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 1,1%; preced. 2%)15:45: PMI servizi (atteso 51 punti; preced. 50 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 50,9 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso 14,8%; preced. 20,7%).