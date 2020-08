Discoteche, no alla riapertura. TAR respinge ricorso gestori

(Teleborsa) - No ala riapertura delle discoteche. Lo ha deciso il TAR che ha respinto di fatto il ricorso presentato dai gestori , stabilendo che "".La decisione di chiudere i locali da ballo, dopo i contagi avvenuti fra i giovani, era stata presa domenica 16 agosto con un'ordinanza del, in tema di misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.Ilil giorno dopo aveva presentato un ricorso al TAR.La decisione del tribunale è stata depositata stamattina. Si tratta di una decisione cautelare monocratica, in attesa di quella collegiale già fissata per la prima udienza utile, del 9 settembre.Il Tar Lazio, nell'ordinanza presidenziale spiega anche che "la natura dei danni ne consente in linea di principio la successiva reintegrazione anche per equivalente, nel caso che il giudizio abbia esito favorevole alla parte ricorrente" e fa cenno anche alla "comune volontà della Conferenza dei presidenti delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico di aprire con immediatezza un tavolo di confronto con le Associazioni di categoria, al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali al settore".