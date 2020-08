Tonica Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta con segni misti per le principali borse asiatiche dove si registra un lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,33%, mentre, al contrario, chiude in retromarcia, che scivola dello 0,71%.I listini azionari d'estremo oriente hanno seguito la performance debole, registrata la vigilia dalla borsa di Wall Street, divisa tra risultati societari oltre le aspettative e dubbi degli investitori sulle prospettive dell’economia statunitense che sta ancora lottando per riprendersi.Debole(-0,28%); sale(+0,84%).Poco sopra la parità(+0,38%); sulla stessa tendenza, positivo(+0,93%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,24%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,08%.Il rendimento dell'scambia allo 0,05%, mentre il rendimento per ilè pari al 2,98%.