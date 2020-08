Tonica Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,32%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 3.394 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Leggermente negativo il(-0,2%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,14%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,74%) e(+0,45%).del Dow Jones,(+1,32%),(+1,25%),(+1,24%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,85%.Al top tra i, si posizionano(+3,33%),(+2,24%),(+2,10%) e(+1,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,44%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,62%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,88%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,15%.