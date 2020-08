Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.820 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.399 punti.In frazionale progresso il(+0,23%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,36%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,70%),(+0,61%) e(+0,53%).Tra i(+1,85%),(+1,82%),(+1,24%) e(+1,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,71%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,01%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,92%.Tentenna, che cede lo 0,90%.(+3,06%),(+3,04%),(+2,66%) e(+2,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,03%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,03%.In caduta libera, che affonda del 2,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,17 punti percentuali.