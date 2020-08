Coronavirus, continuano a salire i contagi. Dato più alto dal 16 maggio

(Teleborsa) - Continua a salire il numero di per il Covid. Sono. Sonoregistrati oggi per un totale di 35.418 decessi. In crescita anche i: 77mila in aumento rispetto a quelli effettuati ieri. Il numero più elevato di contagi si sono registrati in Veneto, 159, in Lombardia, 154 e nel Lazio 115. Questo quanto emerge dai dati del ministero della Salute.Il dato odierno di nuovi contagi è il. I casi totali sono così saliti a 256.118.