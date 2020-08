Il comparto dei servizi finanziari in Italia si muove verso il basso (-1,57%)

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalIlha aperto la giornata a quota 84.385,7 perdendo -1.337,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 491, dopo un avvio di sessione a 496.Tra ledi Piazza Affari dell'indice servizi finanziari, retrocede, con un ribasso dell'1,51%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,75%.Tra leitaliane, pressione su, che tratta con una perdita del 2,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,43%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,55%.scende dell'1,52%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.