L'indice dei titoli bancari in Italia si muove verso il basso (-1,56%), flessione scomposta per Mediobanca

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 7.207,7 perdendo -114,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 62, dopo un avvio di sessione a 63.Tra i titoli del, a picco, che presenta un pessimo -2,56%.Sensibili perdite per, in calo del 2,29%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,96%.Tra le medie imprese quotate sul, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,38%.In apnea, che arretra dell'1,95%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,63%.