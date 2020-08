PIL, effetto Covid: da Regno Unito a Usa, la classifica dei "crolli"

(Teleborsa) - Quella che stiamo vivendo ormai da mesi è unache viaggia su un: partita come, la pandemia ha avuto ben presto delle ricadute, peggiori persino alla crisi nera delLo dicono i numeri sulche non lasciano scampo ad interpretazioni e in questi mesi hanno registratoAnche se non manca unaneldove nel secondo trimestre dell’anno il PIL si è contratto delIlè sceso invece del 18,5%. Calo del 13.5% per i "cugini"dove tra l’altro la pandemia – come anche in Spagna – continua a marciare a passo decisamente sostenuto, ieri nuovo record in entrambi i Paesi.Calo delperdato sostanzialmente in linea con quello della zona Euro: come rivela Eurostat, il calo del PIL sul trimestre precedente è stato del 12,1%, dopo il 3,6% del periodo gennaio-marzoovviamente anche per laladella Cancelliera Merkel registra unNon va meglio aglidi Donaldp che interrompono un ciclo espansivo fra i più lunghi della storia segnando un calo delinCon il "lockdown" parziale caduta del Prodotto interno lordo della terza economia al mondo del 7,8% nel secondo trimestre dell'anno. Nelle scorse ore, intanto, in azione laha immesso sul mercato liquidità per 700 miliardi di yuan. Ma c’è una moderata. In– Paese da cui la pandemia è partita – il PIL è rimbalzato dellnel secondo trimestre, dopo essere sceso del 10% nel primo. Rispetto all’anno precedente, il calo è stato del 6,8% nel primo trimestre, con un rimbalzo del 3,2% nel secondo: in ogni caso, siamo in presenza di livelli di crescita decisamente più contenuti da quelli messi a segno da