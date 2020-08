Pressione sulla Borsa di Milano, che perde terreno insieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,184. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.931,6 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,70%.Sulla parità lo, che rimane a quota +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,90%.calo deciso per, che segna un -1,05%, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,14%, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,35%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,16% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 21.652 punti, in calo dell'1,14%.Negativo il(-1%); con analoga direzione, in frazionale calo il(-0,75%).Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti.Nel listino, i settori(-1,55%),(-1,51%) e(-1,47%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione,avanza dell'1,09%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,92%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,22%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,19 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,13%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,05%.Tra i(+1,48%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,61%.Sensibili perdite per, in calo del 2,89%.In apnea, che arretra del 2,67%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,50%.