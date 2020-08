Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

indice americano

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo per l'ufficio

beni di consumo secondari

Nike

Goldman Sachs

JP Morgan

Apple

Wal-Mart

Walgreens Boots Alliance

Home Depot

Coca Cola

Mylan

American Airlines

Bed Bath & Beyond

Regeneron Pharmaceuticals

Ross Stores

Gilead Sciences

SBA Communications

Biogen

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,31%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 3.375 punti.In discesa il(-0,71%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,41%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,16%),(-0,73%) e(-0,72%).del Dow Jones,(+1,84%),(+1,66%),(+1,20%) e(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,74%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,03%.Tentenna, che cede lo 0,84%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,34%),(+3,31%),(+2,95%) e(+2,84%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,52%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,94%.In caduta libera, che affonda del 2,64%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,04 punti percentuali.