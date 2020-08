Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -. Poco mosso l', che segna a Wall Street un +0,03%.Sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,73%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,47%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 41,58 dollari per barile, in netto calo del 2,90%.Torna a salire lo, attestandosi a +145 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,94%.tentenna, che cede lo 0,51%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,30%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 21.527 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,22%; sui livelli della vigilia il(-0,11%).Apprezzabile rialzo (+0,80%) a Milano per il compartoTra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-0,93%),(-0,82%) e(-0,63%).di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,62%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,61%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,58%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,50%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,95%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,56%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,41%.di Milano,(+2,80%),(+2,19%),(+2,01%) e(+1,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,88%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,44%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,55%.