Tonica Tokyo. Bene anche le borse cinesi

(Teleborsa) - Seduta con prevalenza di segni positivi tra le principali borse asiatiche, complice l'andamento cautamente rialzista della piazza di Wall Street, dopo che laha pubblicato le minute dell'ultima riunione di politica monetaria che nostrano una view economica più prudente sull'economia statunitense.Tra gli indici, lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,37%; sulla stessa linea,termina la giornata in aumento dell'1,39%.In denaro(+1,24%); sulla stessa linea, balza in alto(+2,23%).In frazionale progresso(+0,68%); senza direzione(+0,01%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,05%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,01%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,13%.Il rendimento per l'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento deltratta al 3,01%.