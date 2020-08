Tonica Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,36%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.389 punti.Leggermente positivo il(+0,58%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,32%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,07%),(-0,85%) e(-0,51%).Al top tra i(+4,03%),(+1,10%) e(+0,81%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,13%.Scivola, con un netto svantaggio dello 0,99%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,71%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,68%.(+4,70%),(+4,12%),(+4,03%) e(+4,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,86%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,39%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,80%.