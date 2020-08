Wall Street chiude poco mossa complice la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 27.740 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,32%, portandosi a 3.386 punti.Positivo il(+1,4%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,68%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,44%) e(+1,37%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,13%),(-0,89%) e(-0,89%).Al top tra i(+2,33%),(+2,22%),(+1,74%) e(+1,60%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,89%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,82 punti percentuali.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,87%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,78%.(+6,56%),(+3,56%),(+3,20%) e(+3,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,98%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,68%.Sensibili perdite per, in calo del 3,42%.In apnea, che arretra del 3,16%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI servizi (atteso 51 punti; preced. 50 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 50,9 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso 14,8%; preced. 20,7%).