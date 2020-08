Europa e Piazza Affari chiudono in rally

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

petrolio

materie prime

tecnologia

ENI

Saipem

Banca Generali

Azimut

Nexi

Tinexta

Sesa

MARR

Salini Impregilo

Zignago Vetro

Ascopiave

Guala Closures

Piaggio

(Teleborsa) -con Piazza Affari che mostra un'ottima performance, in scia alla partenza tonica dei mercati americani. A sostenere il sentiment l'ottimismo per i vaccini anti-Covid, dopo che Trump ha annunciato la sperimentazione con il plasma e lo Spallanzani di Roma avviato la prima sperimentazione umana.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,67%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,87%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%.in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,36%, decolla, con un importante progresso dell'1,71%, e in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,28%.Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,12%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 21.952 punti.Buona la prestazione del(+1,13%); con analoga direzione, in rialzo il(+0,96%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+3,47%),(+3,27%) e(+2,87%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,04%),(+3,85%),(+3,84%) e(+3,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -0,84%.Tra i(+5,38%),(+3,24%),(+3,08%) e(+3,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -1,82%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,48%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,38%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,29%.