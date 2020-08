Il comparto dei servizi finanziari in Italia è effervescente (+2,34%), notevole balzo in avanti per doValue

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

grande capitalizzazione

Azimut

Banca Mediolanum

Banca Generali

listino milanese

doValue

Tinexta

Anima Holding

bassa capitalizzazione

Banca Sistema

Gequity

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza del, che rimbalza di 11 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 85.365,8, dopo un esordio a 84.238,9.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,38%.Su di giri(+2,86%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,40%.Tra le medie imprese quotate sul, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,14%.Effervescente, con un progresso del 3,89%.Buona performance per, che cresce dell'1,99%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,90%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,75%.