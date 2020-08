Seduta positiva per il Nikkei 225. Bene il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Avvio di settimana in cauto rialzo per le principali borse asiatiche e con scarsi volumi complice il clima ancora estivo.Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,28%; sulla stessa linea, performance positiva per, che termina la giornata in aumento dell'1,46% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.In rialzo(+1,33%); con analoga direzione, in denaro(+0,72%).In frazionale progresso(+0,54%); con analoga direzione, guadagni frazionali per(+0,34%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,06%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 21 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,03%.Il rendimento dell'scambia allo 0,03%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,00%.