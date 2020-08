SURE, Gualtieri: "Europa della solidarietà e del lavoro prende forma"

(Teleborsa) - "Nell’ambito del programma SURE , laha riconosciuto al nostro Paesel’importo maggiore fra quelli assegnati ai diversi Stati europei.Lo ha scritto in un post su Facebook il Ministro dell'Economiasottolineando che "la decisione di implementazione che è stata approvata oggi, e che sarà adottata a breve dal Consiglio, fa esplicito riferimento alleper sostenere il: dallaper tutti i lavoratori dipendenti alle indennità per i lavoratori autonomi di vario tipo, i collaboratori sportivi, i lavoratori domestici e quelli intermittenti, dal fondo perduto per autonomi e imprese individuali al congedo parentale, dal voucher baby sitter alle misure per i disabili, dal credito di ia quello Adeguamento Covid"."È un- prosegue il Titolare del Tesoro - alleper lae un riconoscimento della scelta che abbiamo fatto di varare misurerealizzato attraverso l’emissione di titoli comuni europei, il risparmio per le casse dello Stato nell’arco dei 15 anni di maturità può essere stimato oltre i 5 miliardi e mezzo di euro., conclude Gualtieri.