Agenzia Entrate, Ruffini: "Fisco è una giungla. Necessaria grande riforma"

(Teleborsa) -. Così il numero uno dell'Agenzia delle Entrate,, definisce il fisco italiano, aggiungendo che è "impossibile da comprendere per chiunque, del tutto incontrollabile" e caratterizzato da "frammentazioni assurde"., afferma Ruffini in una intervista a La Repubblica, aggiungendo che la crisi innescata dal Covid è "un'occasione da non perdere" per fare la, ma "è necessario prima di tutto fare ordine: soltanto così potremo decidere come agire"., dice il Direttore dell'Agenzia, lanciando la proposta di raccogliere in- imposte dirette, indirette, accertamento, riscossione e contenzioso - "una materia immensa di cui nemmeno gli esperti conoscono i confini". "Una volta fatto ordine - aggiunge - ecco che bisogna iniziare a sfrondare. E cambiare"."È arrivato il momento di mettere non i tributaristi, ma ogni cittadino nelle condizioni di conoscere il sistema fiscale", afferma il titolare dell'Agenzia, richiamando il "patto fiscale" ed il principio di democrazia.in un Paese come il nostro dove l'imposizione è così elevata sarebbe. Ma ladel rapporto fra fisco e cittadini è altrettanto", conclude.