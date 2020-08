Andamento positivo per il settore assicurativo italiano (+1,08%), brillante l'andamento di Generali Assicurazioni

indice delle società assicurative

(Teleborsa) - L'si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 14.580,9, e si è poi portato a quota 14.566,3, in aumento dell'1,08% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 245, dopo aver avviato la seduta a 242.Tra ledi Piazza Affari dell'indice assicurativo, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,32% sui valori precedenti.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,83%.Tra le medie imprese quotate sul, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,78%.