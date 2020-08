Borsa New York chiude su nuovi record

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

finanziario

beni industriali

sanitario

Boeing

DOW

American Express

Exxon Mobil

United Health

American Airlines

Tripadvisor

Bed Bath & Beyond

Wynn Resorts

Moderna

Regeneron Pharmaceuticals

Tesla Motors

Vertex Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in deciso rialzo, aggiornando i record, grazie all'ottimismo per l'arrivo di un vaccino anti-Covid. Ilavanza a 28.308 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea l', che termina la giornata in aumento dell'1%. Poco sopra la parità il(+0,61%); come pure, positivo l'(+0,99%).(+2,75%),(+2,32%) e(+1,79%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,54%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+6,42%),(+5,80%),(+3,32%) e(+3,00%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,73%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,53%),(+6,27%),(+5,10%) e(+4,83%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,36%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,77%.scende dell'1,75%.Calo deciso per, che segna un -1,42%.