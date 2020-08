Brilla il mercato a Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta al rialzo per le principali borse asiatiche sulla scia della buona performance registrata da Wall Street, la vigilia, con gli investitori che hanno accolto con favore la notizia dei progressi nella ricerca di un trattamento contro il coronavirus.Sessione euforica per, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,73%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l'(+0,01%).Leggermente negativo(-0,62%); positivo(+1,42%).Sui livelli della vigilia(+0,08%); in frazionale progresso(+0,21%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,18%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,03%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,16%.Il rendimento dell'scambia allo 0,03%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,00%.