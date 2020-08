Calo per il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-0,96%), scambi al ribasso per Gequity

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

grande capitalizzazione

Banca Mediolanum

mid-cap

doValue

Tinexta

Tamburi

bassa capitalizzazione

Gequity

Banca Sistema

Dea Capital

(Teleborsa) - Iltermina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità ilIlha chiuso a 84.857,6, in calo dello 0,96% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta poco mosso a 501, dopo aver avviato la seduta a 504.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,72%.Tra leitaliane, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,73%.In forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -2,28%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,22%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -4,51%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,73% sui valori precedenti.Lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,68%.