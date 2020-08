Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

assicurativo

tecnologia

bancario

chimico

petrolio

BPER

Unicredit

Moncler

Leonardo

Interpump

Hera

Banca Mediolanum

Datalogic

Sanlorenzo

Ascopiave

Illimity Bank

doValue

Sesa

Carel Industries

Saras

(Teleborsa) -al pari delle principali Borse Europee, grazie ai segnali distensivi tra Stati Uniti e Cina sul commercio e alle speranze di nuovi trattamenti contro l'epidemia di Covid-19.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,29%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,31%.Balza in alto lo, posizionandosi a +146 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,99%.composta, che cresce di un modesto +0,66%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,30%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,78%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,30% a 20.174 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+1,03%),(+0,93%) e(+0,76%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-0,52%) e(-0,44%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,92%. Tonica ancheche evidenzia un bel vantaggio dell'1,47%.In luce, con un ampio progresso dell'1,33%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,3%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,35%.Debole, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,82%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,34%),(+1,56%),(+1,35%) e(+1,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,92%.scende dell'1,23%.Calo deciso per, che segna un -1,22%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,21%.