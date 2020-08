Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che chiudono gli scambi sulla parità, dopo aver decelerato sui segnali di stabilizzazione offerti da wall Street.Pochi i temi della seduta, fatta eccezione per i colloqui USA-Cina orientati alla sigla di un accordo commerciale. La notizia aveva messo in fermento le borse in mattinata, assieme al dato dell'IFO tedesco , ma i mercati si sono poi portati sotto i massimi della mattinata.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,21%. Lieve calo dell', che scende a 1.916,7 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,29%.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +152 punti base, aumentando di 9 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,03%.resta vicino alla parità(-0,04%), soffre, che evidenzia una perdita dell'1,11%, piatta, che tiene la parità.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,41%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 21.852 punti. In frazionale calo il(-0,69%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il(-0,59%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,68%) e(+0,41%). In fondo alla classifica i comparti(-1,66%),(-1,34%) e(-1,33%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,01%.Seduta buona per, che riflette un moderato aumento dello 0,84%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,79%.Composta, che cresce di un modesto +0,58%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -2,35%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,18%.Vendite su, che soffre un calo dell'1,75%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,72%.del FTSE MidCap,(+3,09%),(+2,36%),(+1,30%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -3,57%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,73%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,57%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,44%.