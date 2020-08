Borsa di Tokyo poco mossa. Resto Asia procede in rosso

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, scontando alcuni dati macroeconomici deludenti e la chiusura debole di Wall Street Sostanzialmente stabile, che archivia la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 23.293,61 punti, mentre il Topix è fermo sui livelli precedenti (+0,01%). Senza slancio(+0,06%).Vendite diffuse sui mercati cinesi, conche perde lo 0,97% eche chiude la giornata in calo dell'1,49%. In controtendenza(+0,38%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, tentennacon una piccola limatura (-0,11%), mentreperde lo 0,93%,lo 0,45% elo 0,12%. Tiene(+0,31%).Sui livelli della vigilia(+0,04%); in frazionale calo(-0,61%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,19%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,31% rispetto alla seduta precedente. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,20%.Il rendimento dell'è pari allo 0,04%, mentre il rendimento delscambia al 3,05%.