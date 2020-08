Il comparto utility in Italia lima qualche punto (-0,47%)

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

listino principale

Terna

Hera

Italgas

Ftse MidCap

IREN

(Teleborsa) - Leggermente negativo il, mostrando un andamento simile all'Ilha esordito a quota 40.056,1, con un decremento dello 0,47% rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'scambia a 355, dopo aver avviato gli scambi a 356.Nel, composto ribasso per, in flessione dell'1,57% sui valori precedenti.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,21%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,90%.Tra le azioni del, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,71%.