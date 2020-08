Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si conclude al rialzo la seduta finanziaria di Piazza Affari e delle altre borse europee, in un clima di attesa per le indicazioni che potrebbero arrivare domani dalla banca centrale americana sulla politica monetaria, in vista del discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell in occasione di Jackson Hole.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,182. L', in aumento (+0,86%), raggiunge 1.944,3 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 43,43 dollari per barile.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +142 punti base, con un forte calo di 10 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,02%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,98%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,80%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 20.137 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+3,66%),(+2,82%) e(+2,11%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,03%),(-0,57%) e(-0,42%).di Milano, troviamo(+5,09%),(+3,18%),(+2,81%) e(+2,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,06%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,99%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,51%.di Milano,(+8,81%),(+3,76%),(+3,72%) e(+3,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,69%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,55%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,41%.