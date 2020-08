Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per la borsa di Wall Steet, un clima di attesa per le indicazioni che potrebbero arrivare domani dalla banca centrale americana sulla politica monetaria, in vista del discorso delin occasione di Jackson Hole.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a +0,13% mentre, al contrario, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.471 punti. Su di giri il(+1,71%); con analoga direzione, positivo l'(+1,21%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,71%),(+1,84%) e(+1,15%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,32%),(-1,18%) e(-0,44%).Tra i(+1,78%),(+1,27%),(+1,08%) e(+1,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,22%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,39%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,35%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,25%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,57%),(+7,51%),(+5,96%) e(+5,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,34%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,69%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,35%.