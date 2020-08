Borse europee giù. Piazza Affari fanalino di coda

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, risultando la peggiore fra le Borse europee, a dispetto dell'andamento positivo di Wall Street. Non è stata di supporto la conferma della strategia "flessibile" della Fed , annunciata da Powell al meeting di Jackson Hole. La banca centrale USA, come previsto, ha fissato il target di inflazione medio al 2%, senza necessariamente legare l'andamento dei tassi a questo obiettivo.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,183. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.929,2 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 43,06 dollari per barile, con un calo dello 0,76%.Sulla parità lo, che rimane a quota +142 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,02%.calo deciso per, che segna un -0,71%, sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,75%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,64%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,44% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 21.667 punti. In frazionale calo il(-0,32%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il(-0,53%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,90%),(+1,00%) e(+0,58%). Nel listino, i settori(-3,55%),(-2,03%) e(-1,77%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+3,42%) dopo l'OK del governo al progetto di rete unica Bene anche(+0,62%), all'indomani del via libera a Delfin di salire sino a quasi il 20%. La peggiore è, che scivola dell'8,65%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,37 punti percentuali.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,32%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,11%.Tra i(+3,29%),(+2,67%),(+1,91%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -3,54%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,11%.Sensibili perdite per, in calo del 3,03%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,10%.