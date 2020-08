Coronavirus, boom di contagi in Francia: quasi 5.500 in un giorno

(Teleborsa) - Se larallenta nel, come ha segnalato l'OMS nelle scorse ore, incontinua a marciare a passo decisamente veloce.Ancora un record in, dove il numero di nuovi casi positivi al Covid-19 è arrivato nelle ultime 24 ore a, cifra che non si registrava da metà aprile. E' quanto si apprende dalla direzione generale della Sanità francese che non ha però aggiornato il numero di decessi e ricoveri a causa di un guasto informatico che ha interessato il sistema di conteggio.Non va meglio indove si sono registratiche portano il totale da inizio pandemia a oltreBalzo in avanti del numero dei positivi incon 338 nuovi positivi. Non era mai accaduto da inizio pandemia.Boom anche indove si sono registratsuperando così il precedente picco di lunedì a 8.713. Lo hanno reso noto ieri sera le autorità sanitarie di Buenos Aires, precisando che nel complesso i contagiati hanno raggiunto quota