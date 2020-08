Il Coronavirus spaventa l'India: nuovo record contagi

(Teleborsa) - Lha registrato un record dicontagi giornalieri di coronavirus. Il nuovo bollettino delle autorità sanitarie porta a oltre tre milioni, per la precisione, le persone che si sono ammalate di covid-19Di queste, circaprecisa il Ministero della Salute.I morti delle ultime 24 ore sonoper un totale diecessi dall'inizio della pandemia. Al momento sono circai casi attivi nel- Il Governo francese ha inserito 1nella zona rossa (circolazione attiva del virus) oltre a Parigi e Bouches du Rhone. Lo ha reso noto il premier Jean Castex. Il governo rileva una "impennata indiscutibile dell'epidemia" che "sta progredendo in tutto il territorio" con "39 casi positivi ogni 100 mila abitanti, quattro volte il dato di un mese fa", ha spiegato in una conferenza stato-regioni. "a detto.