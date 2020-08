Perini Navi, al lavoro per continuità aziendale e piano rilancio

(Teleborsa) - Lavorare a "una soluzione che salvaguardi l'operatività e la continuità aziendale, per poter poi procedere con un piano di rilancio del cantiere". Questo l'obiettivo stabilito dai vertici della– società di Viareggio specializzata nella progettazione e costruzione di superyacht – nel corso dell'Incontro nel quale – fa sapere la società in una nota – è stato confermato "lo stato dei fatti preannunciato alle istituzioni".I termini delpresentato il 21 maggio al tribunale di Lucca prevedono che ilvenga finalizzato entro il 4 novembre. "Sono in corso più trattative – sottolinea la società – che saranno valutate a breve dal consiglio di amministrazione".