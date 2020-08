Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,30% a 28.332 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 3.479 punti.Su di giri il(+2,13%); con analoga direzione, effervescente l'(+1,52%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+3,71%),(+2,05%) e(+1,46%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,23%),(-1,20%) e(-0,48%).Tra i(+2,16%),(+2,00%),(+1,84%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,81%.scende dell'1,68%.Tra i(+11,61%),(+9,10%),(+8,22%) e(+6,42%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,13%.Affonda, con un ribasso del 2,70%.Calo deciso per, che segna un -1,64%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,60%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 925K unità; preced. 1,11 Mln unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso -32,6%; preced. -5%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 4,5%; preced. 16,6%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 1,5%; preced. 5,6%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso -0,2%; preced. -1,1%)15:45: PMI Chicago (atteso 52,8 punti; preced. 51,9 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 72,8 punti; preced. 72,5 punti).