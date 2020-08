Coronavirus, Russia: vaccino Sputnik V entra in circolazione

(Teleborsa) - Ilcontro il coronavirus, losviluppato dal Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology, sta cominciando adLo ha riferito il Ministro della salute russo"Oggiè apparsa nel nostro Paese: questo vaccino sta ora iniziando ad entrare in circolazione, anche sul sito web del sindaco di Mosca, dove è aperta la registrazione per la partecipazione agli studi clinici di Fase 3", ha detto precisando che "lo studio sarà anche più ampio:Le consegne alle strutture mediche - ha precisato Murashko - fanno parte degli