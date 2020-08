Istat, Federconsumatori: "Governo chiamato a scelte coraggiose. MES tassello importante"

(Teleborsa) - "Il Governo è chiamato, ora come non mai, a operare scelte coraggiose, ad adottare cioè misure strutturali capaci di garantire all'Italia nuove opportunità di crescita riorientando la ripresa verso una strada sostenibile, tesa a riequilibrare disuguaglianze e ristabilire equità". Queste le parole con cui ilha commentato laannunciata oggi dallUn dato che – sottolinea l'Associazione in una nota – forse risente del clima di ottimismo che ha investito il Paese all'indomani del lockdown, presto stroncato dai duri dati sulla realtà dell'andamento economico e dalla consapevolezza dellaPer Federconsumatori "anche glipossono aver influito su tale clima, ma è ora indispensabile che il Governo lavori concretamente e rapidamente per far sì che tale ottimismo non risulti infondato".In tal senso dall'Associazione arriva unaffinché avvii "un piano di sviluppo realmente in grado di rilanciare un sistema economico estremamente fragile, puntando sull'innovazione, sulla ricerca, nonché sulla realizzazione delle infrastrutture".Un tassello importante, in questo senso, è l'"Rinunciare a tali fondi in nome di presunzioni ideologiche – per Federconsumatori – sarebbe un atto di irresponsabilità estremamente grave".