Tokyo crolla su voci dimissioni Abe. Bene le altre borse asiatiche

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, sommersa dalle vendite in massa sui rumors che parlano delle. Una decisione che sarebbe stata presa per motivi di salute e che non è piaciuta ai mercati azionari, facendo invece volare lo yen per la sua natura di bene rifugio. Alla, l'indiceaccusa una flessione dell'1,44%m, mentre il Topix ha perso l'1,17%., che si sono invece avvantaggiate della chiusura positiva di Wall Street e delle novità annunciate dalla Fed sulle strategie di politica monetaria.Fra le borse cinesi chiude bene, con un guadagno dello 0,94%, assieme a, che termina la giornata in crescita dell'1,42%. In controtendenzache ha limato lo 0,54%.Composta(+0,34%) e, fra le borse che chiuderanno le contrattazioni più tardi, appare piuttosto ben impostata(+1,23%). In positivo anche(+1,39%) e(+0,27%), mentre sono deboli(-0,75%) e(-0,36%).Guadagni frazionali per(+0,76%); in lieve ribasso(-0,77%).Allungail passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,22%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,18%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,47%.Il rendimento per l'è pari allo 0,04%, mentre il rendimento deltratta al 3,07%.