Wall Street chiude in rialzo grazie alla Fed

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, grazie alla Fed che ha presentato la nuova strategia flessibile in tema di politica monetaria, indicando un target di inflazione media (AIT) del 2%. Ilha messo a segno un +0,57%, mentre chiude la giornata sulla parità l', fermandosi a 3.485 punti. Poco sotto la parità il(-0,38%); sui livelli della vigilia l'(+0,07%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,74%),(+0,78%) e(+0,61%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,29%) e(-0,72%).Al top tra i(+4,56%),(+3,27%),(+3,21%) e(+3,19%).Fra i peggiori, che ha archiviato la seduta a -1,20%.Calo deciso per, che segna un -1,13%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,77%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,70%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,28%),(+4,53%),(+4,03%) e(+3,97%).Sotto pressione, che ha archiviato la seduta a -7,21%.Affonda, con un ribasso del 3,88%.Crolla, con una flessione del 3,88%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,67%.