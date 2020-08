La Borsa di Tokyo si infiamma con PMI Cina e sostegno banche centrali

Nikkei 225

(Teleborsa) -e ai massimi da quasi due anni e mezzo. Ad innescare l'ondata di acquisti hanno contribuito i dati dei, che confermano la ripresa della grande economia asiatica, e le indicazioni giunte la scorsa settimana dalle, che indicano un lungo periodo di sostegno delle politiche monetarie.Alla, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,30%, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,98%. In controtendenzache ha ceduto lo 0,43%.Molto bene le borse cinesi, conche avanza dello 0,69% efa un passo in avanti dello 0,39%. In rosso la borsa di(-0,78%).Fra le piazze asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi, buona la prestazione di(+0,77%), seguita da(+0,11%) e(+0,40%), mentre tentenna(-0,13%). Chiusa per festività la borsa diLeggermente positiva(+0,17%), più incerta(-0,14%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,2%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,01%.Il rendimento dell'tratta allo 0,06%, mentre il rendimento delè pari al 3,08%.